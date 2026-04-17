Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 40-Jähriger verursacht Verkehrsunfall vermutlich unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Auf der Ferndorfstraße ist es am Donnerstagabend (16.04.2026) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 40-jähriger MINI-Fahrer und ein 44-jähriger Beifahrer waren gegen 22:20 Uhr in Richtung Hilchenbach unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der MINI mit einer Hausmauer und wurde anschließend vermutlich zurück auf die Straße geschleudert, sodass das Fahrzeug letztendlich zum Stehen kam.

Beide Männer wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ferndorfstraße komplett gesperrt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 40-jährigen Fahrers. Daher wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

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