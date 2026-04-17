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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Schockanruf - Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) haben Betrüger durch einen Schockanruf einen vierstelligen Betrag ergaunert.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt ein 66-Jähriger einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau, die angab, dass ein Kind des 66-Jährigen in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und er nun Geld zahlen müsse.

Gegen 14:00 Uhr erschien eine männliche Person bei dem 66-Jährigen in der Marienstraße, um das Geld abzuholen. Der Mann stellte sich mit dem Namen "Artur" vor. Nach der Übergabe verschwand er in bislang unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 30 - 40 Jahre
   - Ca. 1,70m groß
   - Kräftige Statur
   - Schwarze Arbeitskleidung
   - Bart

Bei der Kontaktaufnahme mit dem 66-Jährigen haben die Täter deutsch und teilweise russisch gesprochen.

Dir Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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