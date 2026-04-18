Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Verkehrsschilder beschädigt und geflüchtet, Zeugenaufruf

Wiesloch (ots)

Am Freitag, 17.04.2026 gegen 10 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin Beschädigungen an zwei Verkehrsschildern auf der Strecke von der Straße Am Schwimmbad in Richtung Hauptstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Schäden verursacht hat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wie lange die Schilder nun bereits beschädigt sind, bzw. wie hoch der Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Wiesloch eingeleitet hat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Revier Wiesloch, unter Tel.: 06222-57090 in Verbindung zu setzen.

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