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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter verfolgt Frau und greift sie in der Wohnung an - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Als Reaktion auf die gestrig veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6256968) erschien am 16.04.2026 gegen 22:30 Uhr ein Zeuge gemeinsam mit dem Tatverdächtigen auf dem Polizeirevier Neckarau. Der 31-jährige bulgarische Staatsangehörige räumte ein, dass er die abgebildete Person sei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, dass veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen. Zeugenhinweise zur Tat werden weiterhin unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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