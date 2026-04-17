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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aktuelle Fahrbahnsperrung der L531 wegen Verkehrsunfall, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 15:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L531. Aufgrund dessen ist die Fahrbahn vom Schwabenheimer Hof kommend in Fahrtrichtung Dossenheim derzeit gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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