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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dooring-Unfall auf dem Radweg

Mannheim (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr hielt ein Taxi in der Renzstraße, um einen weiblichen Fahrgast aussteigen zu lassen. Dabei achtete die 62-jährige Frau nicht ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr. Sie öffnete die Autotür, welche nun in den dortigen Radweg hineinragte. Eine 61-jährige Radfahrerin konnte dem plötzlichen Hindernis nicht mehr ausweichen, sodass sie mit ihrem Fahrrad gegen die Autotür prallte und zu Boden stürzte. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3.500 Euro. Die 62-Jährige muss sich nun unter anderem wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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