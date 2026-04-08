Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Fulda

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Alheim-Baumbach. Am Montag (06.04.), gegen 17.15 Uhr, kollidierte im Kreuzungsbereich der Braacher Straße der Ford eines 86-jährigen Fahrers aus Spangenberg mit dem VW einer 27-Jährigen aus Kassel. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die 27-jährige VW-Fahrerin sowie ihre 73-jährige Mitfahrerin aus Alheim wurden leicht verletzt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

FD

Unfall beim Ausparken

Fulda. Am Dienstag (07.04.), gegen 17.50 Uhr, fuhr eine 70-jährige VW-Fahrerin beim Auskparken aus einer Parklücke im Bereich des Theresienhofes über den Fuß eines 4-jährigen Jungen, sodass dieser leicht verletzt wurde.

Auffahrunfall

Großenlüder. Am Dienstag, (07.04.), gegen 13.10 Uhr befuhr ein 71-jähriger Lkw-Fahrer in Großenlüder die L 3139 aus Richtung Kleinlüder kommend in Fahrtrichtung Oberrode. Verkehrsbedingt musste der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen, sodass ein nachfolgender 49-jähriger Audi-Fahrer auffuhr. Hierbei zog sich seine 44-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Petersberg. Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (07.04.). Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 11.30 Uhr in Petersberg die Petersberger Straße in westliche Richtung und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen. In Höhe der Aral-Tankstelle wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer, welcher den linken Fahrstreifen befuhr musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Ein hinter dem Mercedes fahrender 85-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Mercedes auf.

(Polizeistation Fulda)

Unfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der A7

Fulda. Am Mittwochmorgen (08.04.), gegen 09.45 Uhr, ereignete sich auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Fulda Nord und Hünfeld/Schlitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungen befuhren ein 70-jähriger Ford C-Max-Fahrer, ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Movano und ein 22-jähriger Fahrer eines Audi A4 die Autobahn 7 in Richtung Kassel. Der Audi befuhr den linken Fahrstreifen, der Ford und Opel den rechten. Beim Versuch, den vor ihm fahrenden Opel zu überholen, übersah der 70-jährige Ford-Fahrer den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Audi. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Audi-Fahrer eine Kollision nicht verhindern und wich nach rechts aus. Dabei kam es zu einer leichten Berührung mit dem Ford. Der Audi-Fahrer verlor aufgrund des Zusammenstoßes die Kontrolle über seinen PKW, fuhr ein kurzes Stück weiter, kollidierte mit der linksseitigen Betonleitwand, wurde von dieser abgewiesen und fuhr anschließend nach rechts gegen die Schutzleitplanke, wo er zum Stehen kam. In der Folge des Zusammenstoßes mit dem Audi verlor der Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst ebenfalls gegen die Betonleitwand, drehte sich um 180 Grad und stieß anschließend gegen den neben ihm fahrenden Opel. Der Opel Movano kam am Seitenstreifen zum Stillstand, der Ford auf dem linken Fahrstreifen. Der Audi und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Opel konnte seine Fahrt fortsetzen. Bei dem Unfall wurde der 22-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt und konnte nach kurzer Untersuchung durch die Rettungsdienste entlassen werden. Der 70-jährige Ford-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Unfallfolgen war der linke Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen zeitweise blockiert, was zu einem Stau von etwa drei Kilometern führte. Der Verkehr konnte anschließend über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

(Polizeiautobahnstation Petersberg)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (07.04), gegen 20.30 Uhr, parkte eine 65-jährige Pkw-Fahrerin ihren Opel Astra auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Leimenkaute. Als sie gegen 21 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser an der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein anderes Fahrzeug beim Ausparken aus einer gegenüber liegenden Parkbucht gegen den Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Am Opel entstand Sachschaden von etwa 3.000 EUR.

(Polizeistation Lauterbach)

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