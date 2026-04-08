Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug entwendet - Versuchter Einbruch - Einbruch in Ladengeschäft

Fulda (ots)

Fahrzeug entwendet

Flieden. Zwischen Montag (06.04.), 21 Uhr, und Dienstag (07.04.), 6.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Kia Proceed, welcher in der Bahnhofstraße unter einem Carport abgestellt war. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichenschilder "FD-BH 247" angebracht.

Ihre Polizei gibt Tipps:

Fahrzeuge mit Keyless-Go:

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless- Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. deaktivieren, - Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich), - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Flieden. Zwischen Samstag (04.04.), 22.15 Uhr, und Dienstag (07.04.), 7.30 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Straße "Königreichallee" zu verschaffen. Die Täter brachen ihren Versuch aus derzeit unbekannten Gründen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Hierbei wurde ein Fenster erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Ladengeschäft

Hosenfeld. Zwischen Samstag (04.04.), 13 Uhr, und Dienstag (07.04), 5.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Schulstraße, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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