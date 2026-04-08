Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Taschendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.04.), im Zeitraum von 6 Uhr bis 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem blauen Opel Corsa die beiden Kennzeichenschilder "HEF-ZA 209". Das Fahrzeug war in der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl

Heringen. Am Dienstag (07.04.), um 12.30 Uhr, verwickelte ein unbekannter Täter eine 79-jährige Kundin eines Supermarktes in der Straße "Im Langen Roth" in ein Gespräch, indem er nach den Inhaltsangaben von einer Backware fragte. Als die ältere Dame ihm gutmütiger Weise die Inhaltsanagaben vorlas entwendete der Täter die Geldbörse aus ihrem Einkaufskorb. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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