Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Diebstahl auf Baustelle - Diebstahl aus Fahrzeug

Vogelsberg (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Samstag (04.04.), zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway". An dem Roller ist das Versicherungskennzeichen "179DTR" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl auf Baustelle

Alsfeld. Zwischen Donnerstag (02.04.), 18 Uhr, und Dienstag (07.04.), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Straße "An der Leit" im Ortsteil Elbenrod aus einem dort abgestellten Baufahrzeug neben etwa 200 Liter Diesel-Kraftstoff auch zwei Starterbatterien. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Fahrzeug

Mücke. Zwischen Samstag (04.04.), 16.30 Uhr, und Dienstag (07.04.), 6.45 Uhr, schlugen Unbekannte die hintere rechte Scheibe eines roten Seat Ibiza ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren zwei Koffer mit Werkzeugen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Kirschgartener Straße im Ortsteil Nieder-Ohmen abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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