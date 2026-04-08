PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Diebstahl auf Baustelle - Diebstahl aus Fahrzeug

Vogelsberg (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Samstag (04.04.), zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway". An dem Roller ist das Versicherungskennzeichen "179DTR" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl auf Baustelle

Alsfeld. Zwischen Donnerstag (02.04.), 18 Uhr, und Dienstag (07.04.), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Straße "An der Leit" im Ortsteil Elbenrod aus einem dort abgestellten Baufahrzeug neben etwa 200 Liter Diesel-Kraftstoff auch zwei Starterbatterien. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Fahrzeug

Mücke. Zwischen Samstag (04.04.), 16.30 Uhr, und Dienstag (07.04.), 6.45 Uhr, schlugen Unbekannte die hintere rechte Scheibe eines roten Seat Ibiza ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren zwei Koffer mit Werkzeugen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Kirschgartener Straße im Ortsteil Nieder-Ohmen abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 05:27

    POL-OH: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden in Bad Hersfeld

    Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Bad Hersfelder Rhönstraße kam es am Dienstag (07.04.), gegen 19.30 Uhr, auf dem Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung, welche schließlich auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergriff. Die Mieter der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht im ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 16:17

    POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - HEF Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Bad Hersfeld. Vom Dienstag (31.03.) bis zum Freitag (03.04.), 14 Uhr, parkte ein Opel-Fahrer aus Hohenroda sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße. Durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im hinteren Fahrzeugbereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:00

    POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Rotenburg

    Rotenburg (ots) - Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg am Samstag (18.04.), von 11 Uhr bis 16 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an der Großsporthalle in Rotenburg an der Fulda an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren