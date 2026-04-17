Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Handtaschenraub - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr versuchte ein Unbekannter in der Kurfürsten-Anlage einer 20-Jährigen die Handtasche zu rauben. Die Frau war zwischen dem Römerplatz und dem Hauptbahnhof unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam. Als beide auf gleicher Höhe waren, versuchte der Unbekannte plötzlich, ihr die Handtasche zu entreißen. Der Frau gelang es, die Tasche festzuhalten, worauf der Täter von ihr abließ und ohne Beute in Richtung des Bella Parks flüchtete. Die 20-Jährige blieb unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 185cm - 190 cm groß

- schlank

- kurze dunkle Haare

- Kinnbart

- komplett schwarz gekleidet, u.a. schwarze ärmellose Steppjacke

- helle Schuhe

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621/174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

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