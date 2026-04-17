Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Aufbruch eines Warenautomaten - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Personen einen 24/7-Einkaufsladen in der Rohrbacher Straße im Heidelberger Stadtteil Bergheim. Im Inneren des Geschäfts riss die Täterschaft einen Warenautomaten gewaltsam aus seiner Bodenverankerung und entwendete die darin befindliche Ware. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Hygieneartikel sowie verschiedene E-Zigaretten im Gesamtwert von rund 50 Euro. Durch die Gewalteinwirkung entstand an dem Automaten ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Nach der Tat flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung, wobei jede ein Fahrrad bei sich hatte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Es werden Personen gesucht, welche zur Tatzeit im Bereich der Rohrbacher Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

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