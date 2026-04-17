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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Auto

Mannheim (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es in der Neckarauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt der 31-jährige Fahrer eines Peugeot zunächst an einer roten Ampel auf der Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau. Aus bislang noch unbekanntem Grund fuhr der Mann um kurz vor 17 Uhr trotz der noch bestehenden Rotphase in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er die von hinten herannahende Straßenbahn der Linie 1. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Bahn erfasste das Auto im Heckbereich, sodass dieses um die eigene Achse geschleudert wurde und schließlich auf einem Wendestreifen auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen kam. Der Autofahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr sowie der Fahrzeugverkehr auf der Neckarauer Straße in Richtung des Neckarauer Übergangs musste während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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