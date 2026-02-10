Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Prinzenpaar zu Gast im Polizeipräsidium

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Darin waren sich alle einig: Fröhlich, aber auch friedlich soll es zugehen beim Straßenkarneval. Am Dienstag (10. Februar 2026) besuchte das Prinzenpaar Uli I. und Steffi III., zusammen mit Peter Bossers dem Präsidenten des CCC, das Krefelder Polizeipräsidium und wurden dort von der Polizeipräsidentin herzlich willkommen geheißen. "Die Krefelder wissen, wie man gemeinsam jeck und trotzdem friedlich feiert", freute sich Ursula Mecklenbrauck mit Blick auf die vorangegangenen Jahre, in denen es in Krefeld an Karneval zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen war. Davon, dass die Polizei trotzdem auf alle Eventualitäten gut vorbereitet ist, machte das Prinzenpaar sich ein Bild im Gespräch mit der Polizeipräsidentin und beim anschließenden Besuch der Leitstelle und des Führungs- und Lageraums, wo große Polizeieinsätze wie zum Beispiel bei Karnevalsumzügen koordiniert werden. Das Prinzenpaar hob den engagierten Einsatz von Polizei und Stadt hervor und dankte allen Sicherheitskräften, die an den Karnevalstagen für die Krefelderinnen und Krefelder unterwegs sind. Steffi III. und Uli I. wurden zu Ehrenkommissaren mit dem Ermittlungsschwerpunkt "Heiterkeit und Frohsinn" ernannt und überreichten ihrerseits der Polizeipräsidentin den Prinzenorden.

(62)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell