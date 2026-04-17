Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnhaus, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6257684) brach am Freitagmittag um kurz nach 14:00 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kirchgartenstraße aus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielten sich in der betroffenen Wohnung zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen auf, welche in der Küche mittels einer Gasflasche kochten. Aus bislang ungeklärter Ursache explodierte die Gasflasche und setzte die Küche in Vollbrand. Die Personen in der Wohnung sowie die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Durch die Explosion zogen sich zwei Frauen im Alter von 24 Jahren und 28 Jahren schwere Verletzungen zu. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Ein 31-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass dieses nicht auf angrenzende Räume übergreifen konnte.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die genauen Umstände zur Explosion und des daraus resultierenden Brandausbruchs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

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