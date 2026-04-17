POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnhaus, PM Nr. 1
Heidelberg (ots)
Aktuell brennt es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kirchgartenstraße im Heidelberger Stadtteil Südstadt. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei befinden sich im Einsatz. Es kann aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Über die Ursache und das Schadensausmaß liegen zum Berichtszeitpunkt keine Informationen vor.
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