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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnhaus, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell brennt es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kirchgartenstraße im Heidelberger Stadtteil Südstadt. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei befinden sich im Einsatz. Es kann aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Über die Ursache und das Schadensausmaß liegen zum Berichtszeitpunkt keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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