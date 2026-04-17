POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnhaus, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr hielt ein Taxi in der Renzstraße, um einen weiblichen Fahrgast aussteigen zu lassen. Dabei achtete die 62-jährige Frau nicht ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr. Sie öffnete die Autotür, welche nun in den dortigen Radweg hineinragte. Eine 61-jährige Radfahrerin konnte dem plötzlichen Hindernis nicht mehr ausweichen, sodass sie mit ihrem Fahrrad gegen die ...

mehr