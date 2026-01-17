PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Bewaffneter Raub auf Lebensmitteldiscounter - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 21.55 Uhr kam es in Dinslaken an der Augustastraße zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscountermarkt. Dabei betrat zur vorgenannten Zeit ein männlicher Einzeltäter den Markt und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgeld von Bargeld. Nach Erhalt seiner Beute flüchtete der Räuber zu Fuß aus dem Geschäft in die umliegende Wohnbebauung. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur. Er war mit einer dunklen Hose, einer hellen bzw beigefarbenen Kapuzenjacke bekleidet. Der Räuber war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug schwarze Handschuhe. Die 24-jährige Kassiererin, wie auch zwei anwesende Kundinnen blieben durch die Tat körperlich unverletzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Wer Angaben zum Räuber, sonstig verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum in der Nähe des Discounters machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache in Dinslaken (Tel.: 02064/6220) zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

