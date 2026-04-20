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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brennendes Boot auf Anhänger - Wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Süchteln ein Boot, das auf einem Anhänger lag, verbrannt.

Ein Anwohner hatte den Brand gegen 3.20 Uhr bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das Boot befand sich auf einem Trailer, der auf einer Grünfläche am Wendehammer an der Johannes-Kepler-Schule abgestellt war.

Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tönisvorster Straße/Ratsallee/Alter Tierpark/Realschule in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (258)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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