Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Strafanzeigen gegen Jugendliche mit E-Scootern - Polizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Kempen (ots)

Am Mittwochnachmittag meldeten Zeugen, dass Jugendliche vor einem Jugendtreff in Kempen mit augenscheinlich manipulierten E-Scootern fahren würden. Als der Streifenwagen an der Örtlichkeit eintraf, entfernten sich zwei E-Scooter, die Fahrer blieben unerkannt. Das Team kontrollierte jedoch drei junge Männer im Alter von 17 bis 18 Jahren mit zwei E-Scootern vor Ort. Hierbei wurde festgestellt, dass einer der E-Scooter nach einem besonders schweren Diebstahl vom vergangenen Wochenende zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei dem zweiten E-Scooter fiel den Beamten das Versicherungskennzeichen ins Auge. Hier wurden augenscheinlich die grünen Buchstaben und Ziffern mit schwarzer Farbe übermalt, um den Anschein eines gültigen Versicherungsschutzes zu erwecken. Wem schlussendlich der E-Scooter gehörte, konnte vor Ort nicht geklärt werden Die Einsatzkräfte stellten beide E-Scooter sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an. /sta (256) 260415-1530-0A8181

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