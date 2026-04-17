Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auffahrunfall mit Folgen

Brüggen (ots)

Am Ende einer Unfallaufnahme, die zunächst nach einem Auffahrunfall mit Sachschaden ausgesehen hatte, standen am Donnerstagabend mehrere Anzeigen. Eine 25-jährige Brüggenerin war auf der B221 von Niederkrüchten aus in Richtung Brüggen unterwegs. An der Ampel mit der Klosterstraße fuhr sie auf das Auto einer 59-jährigen Niederkrüchtenerin auf, die dort wartete, weil die Ampel rot war. Bei der Unfallaufnahme fielen dem Streifenteam das merkwürdige Verhalten der jungen Frau sowie Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Auch der Atemalkoholtest schlug an - mehr als 1,5 Promille. Um beides genauer auszuwerten, wurde ihr auf der Wache Blut abgenommen. Zudem fanden die Beamten bei ihr einen Teleskopschlagstock, so dass eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes hinzukam. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten informierten außerdem das zuständige Straßenverkehrsamt, das prüfen kann, ob jemand geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. So entstand aus einer kleinen Ursache eine große Wirkung. /hei (254)

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