PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auffahrunfall mit Folgen

Brüggen (ots)

Am Ende einer Unfallaufnahme, die zunächst nach einem Auffahrunfall mit Sachschaden ausgesehen hatte, standen am Donnerstagabend mehrere Anzeigen. Eine 25-jährige Brüggenerin war auf der B221 von Niederkrüchten aus in Richtung Brüggen unterwegs. An der Ampel mit der Klosterstraße fuhr sie auf das Auto einer 59-jährigen Niederkrüchtenerin auf, die dort wartete, weil die Ampel rot war. Bei der Unfallaufnahme fielen dem Streifenteam das merkwürdige Verhalten der jungen Frau sowie Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Auch der Atemalkoholtest schlug an - mehr als 1,5 Promille. Um beides genauer auszuwerten, wurde ihr auf der Wache Blut abgenommen. Zudem fanden die Beamten bei ihr einen Teleskopschlagstock, so dass eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes hinzukam. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten informierten außerdem das zuständige Straßenverkehrsamt, das prüfen kann, ob jemand geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. So entstand aus einer kleinen Ursache eine große Wirkung. /hei (254)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 14:11

    POL-VIE: Einbruch in Getränkemarkt - Hubschrauber im Einsatz

    Brüggen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Unbekannter in einen Getränkemarkt an der Borner Straße in Brüggen eingebrochen. Um kurz nach 3.20 Uhr in der Nacht war die Polizei alarmiert worden. Es bestehe der Verdacht, dass sich jemand in dem Gebäude befinde. Schlussendlich war niemand mehr im Gebäude, aber jemand hatte Tabakwaren in noch ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:10

    POL-VIE: Brennende Autos auf Firmengelände

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Donnerstagabend sind auf einem Firmengelände in Schiefbahn insgesamt sieben Fahrzeuge ganz oder teilweise durch ein Feuer zerstört worden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.10 Uhr alarmiert, mehrere Menschen hatten den Feuerschein von dem Gelände an der Straße Am Nordkanal wahrgenommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, aber nicht verhindern, dass insgesamt sieben Autos ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 18:24

    POL-VIE: Viersen-Nette: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 64-Jährigen

    Viersen-Nette (ots) - Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Wir berichteten davon in unserer Meldung 248. Jetzt besteht eine Öffentlichkeitsfahndung. Das bedeutet, Sie können ein Bild des Vermissten sowie seine Beschreibung unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/201024 Sollte der Link nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren