Polizei Dortmund

POL-DO: Brandserie in Dortmund-Asseln: Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0291

Am frühen Montagmorgen (06.04.2026) musste die Feuerwehr in Dortmund mehrfach ausrücken. In der Zeit von ca. 04:12 Uhr und 04:57 Uhr meldeten mehrere Zeugen Brände in räumlicher und zeitlicher Nähe in Asseln.

An der Hellweg Grundschule Am Petersheck wurde nach ersten Erkenntnissen mittels Brandbeschleuniger ein Anbau aus Holz entzündet.

Beinahe zeitgleich brannte ein Papiercontainer in der Bienenstraße.

Kurz darauf brannte erneut ein Papiercontainer, diesmal am Grüningsweg 42.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete fünf vermummte Jugendliche, welche sich zur Tatzeit auf dem dortigen Schulhof aufhielten. Die Jugendlichen konnten bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die an den verschiedenen Orten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den fünft vermummten Jugendlichen geben können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell