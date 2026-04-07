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Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 bei Castrop-Rauxel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0288

Am Karfreitag (3. April) kam es auf der A 2 bei Castrop-Rauxel zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 57-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel mit seinem Porsche aus dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest auf die A 2 in Richtung Oberhausen. Beim Wechsel von der Parallelfahrbahn auf die Hauptfahrbahn übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den von Hinten nahenden Motorradfahrer (44-jähriger Mann aus Herten), sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 44-Jährige stürzte in Folge der Kollision. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

Für die Verkehrsunfallaufnahme setzte die Polizei Dortmund das speziell geschulte Verkehrsunfallaufnahme-Team ein. Der mittlere sowie der rechte Fahrstreifen blieben für die Dauer der Aufnahme gesperrt.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu dessen Hergang machen können. Hinweise melden Sie bitte der Autobahnpolizeiwache Kamen unter Tel. 0231/132-4521.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Joshua Pollmeier
Tel.: 0231/132-1025
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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