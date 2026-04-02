Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt im Restaurant Oriental Gourmet Dortmund in Dortmund-Eving: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0285

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Mittwoch, dem 01.04.2026, wurde der Leichnam eines 49 Jahre alt gewordenen Geschädigten in dem Restaurant Oriental Gourmet Dortmund auf Lindenhorster Straße 163a durch eine Zeugin aufgefunden. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Geschädigten um den Betreiber des Restaurants.

Durch die zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion des Leichnams wurde ein gewaltsamer Tod festgestellt. Wegen des Tatvorwurfs wurde eine Mordkommission zur Durchführung der Ermittlungen eingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Dortmund suchen Zeugen.

Personen, die als Gast

am 31.03.26 in dem Restaurant Oriental Gourmet Dortmund

und/oder

am 31.03.2026 bzw. 01.04.2026 in der gegenüber liegenden Merkur Spielhalle waren,

sowie sonstige Zeugen

werden gebeten, sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu wenden.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0231/92626104.

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