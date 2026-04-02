Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb würgt Ladendetektiv: 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0284

Am Dienstag (31.03.) versuchte ein Mann, Modeschmuck aus einem Geschäft am Dortmunder Hauptbahnhof zu stehlen. Anschließend verletzte er zwei Mitarbeiter. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 12:10 Uhr beobachtete der 36-jährige Ladendetektiv (aus Dortmund) eines Drogeriemarktes über die Kameras, wie sich ein Mann auffällig für das Schmuckregal interessierte. Dieser nahm zwei Armbänder, riss die Verpackungen auf und legte sich den Schmuck an. Anschließend legte er eine Halskette um den Hals. Der Detektiv verständigte die Polizei.

Beim Verlassen des Geschäfts forderte der 36-Jährige den Mann auf, in sein Büro zu kommen und die gestohlenen Waren wieder auszuhändigen. Der Mann kam der Aufforderung zunächst nach. Anschließend beleidigte er den Detektiv, hob die Fäuste und forderte ihn zum Kampf auf. Unvermittelt schlug er dem 36-Jährigen gegen den Hals.

Der Dortmunder stürzte zu Boden und schlug dabei mit dem Kopf gegen den Türrahmen. Der Mann setzte sich auf den Detektiv und würgte ihn mit beiden Händen. Ein 27-jähriger Mitarbeiter (aus Lünen) kam zufällig am Büro vorbei, wurde auf die Situation aufmerksam und eilte seinen Kollegen zur Hilfe. Kurz darauf trafen Beamte der Bundespolizei ein und nahmen den Mann fest.

Der 36-Jährige und der 27-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war.

Die Beamten stellten den Modeschmuck im Wert von 25,97 Euro sicher und leiteten Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ein. Außerdem wurde ein Bericht an die zuständige Ausländerbehörde gefertigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen.

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