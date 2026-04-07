PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Rennen zwischen BMW und Audi - 59-Jährige schwer verletzt; Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0287

Nach einem illegalen Autorennen in Lünen liegt eine Frau schwer verletzt im Krankenhaus. Die Unfallverursacher flüchteten, die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag (7.04.2026) gegen 00:14 fuhr eine 59-jährige Waltroperin auf der Straße Königsheide in Lünen Richtung Westen. Hinter ihr lieferten sich zwei unbekannte Fahrer eines Audis und eines BMWs ein illegales Rennen.

Sie fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Audi fuhr schließlich in den vor sich fahrenden Renault der 59-Jährigen. Die Waltroperin prallte daraufhin gegen zwei parkende Autos und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen bei circa 100.000 Euro.

Nach Zeugenaussagen sei der Audifahrer nach dem Aufprall mit einem circa 5-jährigen Kind ausgestiegen und in den am Rennen beteiligten BMW gestiegen. Dieser sei in Richtung Yorkstraße gefahren. Die Einsatzkräfte stellten den Audi sicher. Sie fertigten mehrere Anzeigen.

Der Audifahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Lange schwarze Haare
   - Blaue Jacke
   - Dunkle Jeans

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei Dortmund sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Fahrern machen können, sich zu melden. Hinweise melden Sie bitte bei der Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/1323121.

Zu hohe Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache. Es sind genau diese Fälle, die die immensen Gefahren verbotener Kraftfahrzeugrennen aufzeigen. Jedes verbotene Autorennen ist eine Gefahr für Leib und Leben von beteiligten und unbeteiligten Personen. Das ist der Grund, warum die Polizei Dortmund diesem Phänomen mit großem Engagement entgegentritt. Auch künftig wird die Polizei Dortmund mit zahlreichen Einsatzkräften den Raserinnen und Rasern die Grenzen aufzeigen - denn Raser haben in Dortmund und Lünen nichts verloren.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Fatima Talalini
Telefon: 0231 132-1029
E-Mail: fatima.talalini@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:46

    POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 bei Castrop-Rauxel - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0288 Am Karfreitag (3. April) kam es auf der A 2 bei Castrop-Rauxel zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 57-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel mit seinem Porsche aus dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest auf die A 2 in Richtung Oberhausen. Beim Wechsel von der Parallelfahrbahn auf ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 11:24

    POL-DO: Schwerpunkteinsatz der Stadt Dortmund und der Polizei Dortmund am "Car-Friday"

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0286 Karfreitag: Was für gläubige Christen ein hoher Feiertag bedeutet, der an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnern soll, bezeichnet als "Car-Friday" für andere den inoffiziellen Saisonauftakt der sogenannten "Tuning-Szene". Die Sicherheit der Menschen im Straßenverkehr genießt in Nordrhein-Westfalen höchste Priorität. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren