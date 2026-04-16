Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Nette: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 64-Jährigen

Viersen-Nette (ots)

Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Wir berichteten davon in unserer Meldung 248. Jetzt besteht eine Öffentlichkeitsfahndung. Das bedeutet, Sie können ein Bild des Vermissten sowie seine Beschreibung unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/201024

Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung nicht mehr besteht. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (251)

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