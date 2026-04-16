PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Nette: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 64-Jährigen

Viersen-Nette (ots)

Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Wir berichteten davon in unserer Meldung 248. Jetzt besteht eine Öffentlichkeitsfahndung. Das bedeutet, Sie können ein Bild des Vermissten sowie seine Beschreibung unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/201024

Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung nicht mehr besteht. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (251)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 16:03

    POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Vorläufige Festnahme nach Einbruch

    Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Brigittenstraße in Kaldenkirchen zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Zeugen hatten einen Einbrecher bemerkt, der daraufhin flüchtete. Gegen 3:50 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Gerberstraße einen weiteren Einbruch. Er beobachtete durch ein Fenster ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:19

    POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Versuchter Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

    Tönisvorst-Vorst (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Haus auf der Gustav-Steeg-Straße in Vorst einzubrechen. Gegen 00.45 Uhr hatte die Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss zunächst Lichtschein an einem Fenster gesehen. Danach bemerkte sie die beiden Männer, die vor der Tür standen. Als sie sich bemerkbar ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:03

    POL-VIE: Viersen-Nette: Vermisster 64-Jähriger - Hinweise erbeten

    Viersen-Nette (ots) - Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Er ist gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, deshalb könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Zuletzt von Bekannten und Angehörigen gesehen wurde er am Montag. Diese wandten sich am Mittwochabend an die Polizei. Der Mann ist 1,76 Meter groß und schlank. Er hat grau-braune ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren