Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Brigittenstraße in Kaldenkirchen zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Zeugen hatten einen Einbrecher bemerkt, der daraufhin flüchtete. Gegen 3:50 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Gerberstraße einen weiteren Einbruch. Er beobachtete durch ein Fenster einen Mann, der Werkzeuge aus dem Keller trug und informierte umgehend die Polizei, welche kurze Zeit später eintraf und nur wenige hundert Meter von der Tatörtlichkeit entfernt auf den Tatverdächtigen traf. Der Mann hatte diverse Gegenstände dabei, die sich als Diebesgut herausstellten. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte ein möglicher Bezug zu dem versuchten Einbruch in der Brigittenstraße hergestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer bei dem Tatverdächtigen, welches sie sicherstellten. Sie nahmen den 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde der Mann heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. /sta (250)

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