PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Brigittenstraße in Kaldenkirchen zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Zeugen hatten einen Einbrecher bemerkt, der daraufhin flüchtete. Gegen 3:50 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Gerberstraße einen weiteren Einbruch. Er beobachtete durch ein Fenster einen Mann, der Werkzeuge aus dem Keller trug und informierte umgehend die Polizei, welche kurze Zeit später eintraf und nur wenige hundert Meter von der Tatörtlichkeit entfernt auf den Tatverdächtigen traf. Der Mann hatte diverse Gegenstände dabei, die sich als Diebesgut herausstellten. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte ein möglicher Bezug zu dem versuchten Einbruch in der Brigittenstraße hergestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer bei dem Tatverdächtigen, welches sie sicherstellten. Sie nahmen den 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde der Mann heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. /sta (250)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 13:19

    POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Versuchter Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

    Tönisvorst-Vorst (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Haus auf der Gustav-Steeg-Straße in Vorst einzubrechen. Gegen 00.45 Uhr hatte die Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss zunächst Lichtschein an einem Fenster gesehen. Danach bemerkte sie die beiden Männer, die vor der Tür standen. Als sie sich bemerkbar ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:03

    POL-VIE: Viersen-Nette: Vermisster 64-Jähriger - Hinweise erbeten

    Viersen-Nette (ots) - Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann von der Viersener Nette. Er ist gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, deshalb könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Zuletzt von Bekannten und Angehörigen gesehen wurde er am Montag. Diese wandten sich am Mittwochabend an die Polizei. Der Mann ist 1,76 Meter groß und schlank. Er hat grau-braune ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 23:28

    POL-VIE: Motorradfahrer gestürzt

    Viersen-Willich (ots) - Schwerer Unfall mit Motorradfahrer Am 15.04.2025, 18:28 Uhr befuhr ein 33jähriger Willicher die Düsseldorfer Straße, aus Richtung Osterath kommend, in Fahrtrichtung Willich. In Höher der Einmündung (Düsseldorfer-/ Osterather Straße) kommt er mit seinem Motorrad, aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, rutscht mit diesem über die Gegenfahrbahn sowie einen Grünstreifen und bleibt in einem angrenzenden Acker liegen. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren