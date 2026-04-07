Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Unfallflucht in Aachen

Aachen (ots)

Nach einem Unfall in der Straße "Im Rosfeld" an Gründonnerstag (02.04.26) sucht die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher. Bei dem Unfall war ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Der Radfahrer war gegen 22 Uhr von Vaals nach Aachen gefahren. In der Straße "Im Rosfeld" sei dem Mann ein Auto entgegengekommen. An geparkten Wagen, die als "Hindernisse" auf der Fahrbahnseite standen, habe der unbekannte Autofahrer nicht angehalten, sondern sei weitergefahren. Der Fahrradfahrer musste daraufhin ausweichen und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Der 53-jährige Mann aus Vaals stürzte und verletzte sich schwer. Der unbekannte Autofahrer fuhr in seinem Fahrzeug davon, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die das Fahrzeug oder den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sollen sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat melden: zu den Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (sk)

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