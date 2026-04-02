Polizei Aachen

POL-AC: "Carfriday": Polizei Aachen kündigt umfangreiche Kontrollen an

StädteRegion Aachen (ots)

Anlässlich des sogenannten "Carfriday" (03.04.26) wird die Polizei Aachen verstärkt Kontrollen in der gesamten StädteRegion durchführen.

Der "Carfriday", der traditionell am eigentlich "stillen Feiertag", dem Karfreitag, stattfindet, wird von Teilen der Tuning- und Poserszene als inoffizieller Saisonauftakt genutzt. In der Vergangenheit kam es an diesem Tag immer wieder zu Verstößen: etwa durch überhöhte Geschwindigkeit, unnötigen Lärm oder riskante Fahrmanöver.

Die Polizei Aachen setzt klare Schwerpunkte: Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen. Kontrollieren werden die Einsatzkräfte unter anderem die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen, Geschwindigkeiten und unzulässige technische Veränderungen. Verstöße werden konsequent geahndet. Möglich sind Bußgelder, Punkte in Flensburg oder sogar die Stilllegung von Fahrzeugen.

Die Polizei Aachen appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich rücksichtsvoll und regelkonform zu verhalten. Öffentliche Straßen sind keine Orte für Rennen oder Selbstinszenierungen. Wer dagegen verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell