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Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach Küchenbrand

Aachen (ots)

Nach einem Brand in der Küche einer Wohnung am Adalbertsteinweg ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer am vergangenen Freitagmorgen (03.04.26) gegen 05:15 Uhr in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Eigene Löschversuche der sieben Bewohnerinnen und Bewohner schlugen fehl. Daraufhin alarmierte man Feuerwehr und Polizei. Die sieben Menschen wurden leicht verletzt nach Rauchgasinhalation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Brand sind mehrere Wohnungen unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Ursache ist noch nicht endgültig geklärt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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