Polizei Aachen

POL-AC: Brand eines Motorrollers - Kripo ermittelt

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Aachen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (07.04.26) hat ein Kleinkraftrad an der Jülicher Straße gebrannt.

Gegen 4 Uhr war die Polizei wegen des brennenden Kleinkraftrads (ein 50-Kubik-Motorroller) vor einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Das abgestellte Kleinkraftrad wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Das Feuer beschädigte außerdem eine Fensterscheibe und Teile der Fassade des Gebäudes. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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