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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennende Autos auf Firmengelände

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstagabend sind auf einem Firmengelände in Schiefbahn insgesamt sieben Fahrzeuge ganz oder teilweise durch ein Feuer zerstört worden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.10 Uhr alarmiert, mehrere Menschen hatten den Feuerschein von dem Gelände an der Straße Am Nordkanal wahrgenommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, aber nicht verhindern, dass insgesamt sieben Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache steht bislang noch nicht fest. Wer am Donnerstagnachmittag oder -abend verdächtige Beobachtungen in diesem Teil Schiefbahns gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim KK1 der Polizei in Viersen zu melden. /hei (252)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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