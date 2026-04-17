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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Getränkemarkt - Hubschrauber im Einsatz

Brüggen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Unbekannter in einen Getränkemarkt an der Borner Straße in Brüggen eingebrochen. Um kurz nach 3.20 Uhr in der Nacht war die Polizei alarmiert worden. Es bestehe der Verdacht, dass sich jemand in dem Gebäude befinde. Schlussendlich war niemand mehr im Gebäude, aber jemand hatte Tabakwaren in noch unbekannter Anzahl gestohlen. Bei der Suche nach dem flüchtigen Einbrecher kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Tatverdächtige wurde nicht gefunden. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er trug einen Kapuzenpullover in hellbraun mit der Aufschrift "Jeep" im Brustbereich, dazu eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle sowie schwarze Handschuhe. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 2 arbeiten an dem Fall. Sie suchen Menschen, die am Donnerstagabend, in der Nacht oder auch am Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Borner Straße gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (253)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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