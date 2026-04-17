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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufmerksame Zeugin sorgt dafür, dass Alkoholfahrt beendet wird

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Zeugin dafür gesorgt, dass eine Frau mit ungefähr zwei Promille nicht mehr weiterfahren durfte. Im Bereich der Schützenstraße konnte das hinzugerufene Streifenteam die 60-jährige Viersenerin gegen 19.15 Uhr anhalten. Neben Alkoholgeruch sprachen auch eine verwaschene Aussprache und ein schwankender Gang für Alkoholkonsum. Der freiwillig durchgeführte Alkoholvortest wies dann auch fast zwei Promille auf. Das Ergebnis der anschließend entnommenen Blutprobe steht noch aus. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, das Straßenverkehrsamt informiert. Alkohol und die Teilnahme am Straßenverkehr vertragen sich nicht. Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht. Abgesehen davon, dass Anzeigen und Ärger drohen, falls man - wie in diesem Fall - aufmerksamen Mitmenschen durch unsichere Fahrweise auffällt, ist es auch gefährlich. Schon geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen das sichere Fahren. Alkohol wirkt sich unter anderem auf Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen, Koordination und Gleichgewicht aus - alles Fähigkeiten, die man benötigt, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. /hei (255)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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