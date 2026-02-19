THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Kreis und THW üben Schöpfwerksausfall

Kiel/Kreis Pinneberg (ots)

Kurz vor Weihnachten 2023 gab es Regen über Regen. Als die Pumpe im Schöpfwerk Raa-Besenbek ausfiel, war die Lage angespannt. Es drohte ein Binnenhochwasser in der Elbmarsch. Das Technische Hilfswerk war damals rund um die Uhr im Einsatz. Aus den Niederlanden wurde eine Ersatzpumpe beschafft. Die Gefahr konnte abgewendet werden.

Aus dieser Situation ist gelernt worden. Der Bevölkerungsschutz im Kreis Pinneberg und der THW-Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, das die Erkenntnisse aus dem damaligen Einsatz verarbeitet hat. In einer groß angelegten Übung rund um das Schöpfwerk Raa-Besenbek wird das Konzept "Notschöpf-System" jetzt mit Unterstützung von insgesamt 200 Einsatzkräften in der Praxis erprobt.

Der Kreis Pinneberg und der THW-Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein lädt Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich zu einem Pressegespräch mit Führung während der Übung ein:

Samstag, 28. Februar 2026, um 11.45 Uhr Fototermin mit Staatssekretär Dr. Sönke Schulz und Landrätin Elfi Heesch und um 12 Uhr Pressegespräch/Führung am Schöpfwerk Raa-Besenbek,Raaer Feldweg am Kanal.

Ihre Ansprechpersonen vor Ort:

- Staatssekretär Dr. Sönke Schulz, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein - Landrätin Elfi Heesch, Kreis Pinneberg - Sören Ollhoff, THW-Landesbeauftragter HH, MV, SH - Claus Böttcher, Übungsleiter und Referent Einsatz des THW-Landesverbandes HH, MV, SH - Robert Schwerin, Fachbereichsleiter Bevölkerungsschutz, Zuwanderung und Gesundheit, Kreis Pinneberg

Bitte melden Sie sich zu dem Pressetermin pressestelle@kreis-pinneberg.de an. Wir teilen Ihnen dann eine Parkmöglichkeit mit.

