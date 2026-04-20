Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Viersen: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Kripo bittet um Hinweise

Kempen/Viersen (ots)

Am späten Freitagabend klingelte bei einer Seniorin in der Eichendorffstraße in Kempen das Telefon. Ein Mann meldete sich und gab an, Polizeibeamter zu sein. Angeblich sollte die Adresse der Frau Ziel eines Einbruchs werden. Sie solle ihr Bargeld zusammensuchen, ein Kollege würde es dann fotografisch sichern. Gegen 00:30 Uhr erschien ein unbekannter Mann und stellte sich ebenfalls als Polizeibeamter vor. Die Seniorin ließ den Unbekannten in die Wohnung, wo er in einem unbeobachteten Moment das bereitgelegte Bargeld an sich nehmen konnte. Der Mann ist circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Er ist von kräftiger Statur und trug dunkle Kleidung. Ein zweiter Fall ereignete sich am Samstag gegen 17:00 Uhr auf der Nettetaler Straße in Viersen-Boisheim. Hier rief eine Frau eine Seniorin an und gab vor, dass ihr Haus von Einbrechern beobachtet würde. Daher müsse man Ermittlungen zu Wertgegenständen durchführen. Die Seniorin war verunsichert und gab der Frau Auskunft. Gegen 18:45 Uhr klingelte ein Unbekannter bei der Frau und wies sich als angeblicher Kriminalbeamter aus. Er müsse das Bargeld für die Ermittlungen überprüfen. Es gelang dem Täter, die Frau abzulenken, sodass er mit dem Bargeld fliehen konnte. Die Seniorin konnte noch beobachten, wie ein schwarzer Kleinwagen flüchtete. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte dunkle, kurze, lockige Haare. Er trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose mit der Aufschrift "Polizei". Hinweise in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 6 in Kempen unter der Telefonnummer 02162/377-0. /wg (261)

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