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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Gartenhauses in Rodalben

Rodalben (Südwestpfalz) (ots)

Am späten Montagabend (04.05.2026) kam es in der Fohnbachstraße zu einem Brandeinsatz. Kurz nach 22 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, die Feuer an einem Gebäudekomplex meldeten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein gemauertes Gartenhaus brannte. Die Brandschützer konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindern. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fenster des Wohnhauses beschädigt. Das Gartenhaus selbst sowie die dazugehörige Überdachung wurden durch die Flammen zerstört. Die Hausbewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen und nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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