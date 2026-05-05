POL-PDPS: Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt

Pirmasens (ots) - Am Sonntag kam es um 13 Uhr zu einem Waldbrand auf einem Fußwegweg an der Schelermühle im Ortsteil Winzeln. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Waldfläche von etwa 300 Quadratmeter in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde lediglich Laub und Unterholz beschädigt. Am frühen Abend wurde ein weiterer Waldbrand im Bereich des ...

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