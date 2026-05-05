POL-PDPS: Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt
Zweibrücken (ots)
In der Nacht zum Dienstag starb ein 23-jähriger Mann auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kollidierte sein Wagen gegen 1:30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Contwig mit einem Brückenpfeiler. Hinweise auf andere Verkehrsunfallbeteiligte liegen aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 5 Uhr in Fahrtrichtung Neunkirchen gesperrt. |erf
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