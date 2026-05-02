Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens: Bushaltestelle beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Glaselement der Linie L am Busbahnhof Exerzierplatz eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die letzte Nacht verdächtige Personen im Bereich der Haltestellen am Exerzierplatz beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |eml

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