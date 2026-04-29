Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mülltonnen in Brand geraten
Erfurt (ots)
Heute Nacht (29.04.2026) gerieten mehrere Mülltonnen in Erfurt in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden um 00:30 Uhr in die Blücherstraße gerufen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Insgesamt wurden sieben Mülltonnen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
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