LPI-EF: Mülltonnen in Brand geraten

Erfurt (ots) - Auf E-Bikes hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. In der Nacht von Montag (27.04.2026) bis Dienstag (28.04.2026) brachen die Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ein. Sie stahlen ein Pedelec der Marke Mondraker im Wert von etwa 2.300 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. In der Straße Am Stadtpark stahlen Diebe ein Pedelec Cube Touring EXC im ...

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