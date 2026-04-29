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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei E-Bikes aus Gemeinschaftskellern gestohlen

Erfurt (ots)

Auf E-Bikes hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. In der Nacht von Montag (27.04.2026) bis Dienstag (28.04.2026) brachen die Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ein. Sie stahlen ein Pedelec der Marke Mondraker im Wert von etwa 2.300 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. In der Straße Am Stadtpark stahlen Diebe ein Pedelec Cube Touring EXC im Wert von circa 2.200 Euro. Auch dieses Fahrrad war im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt gewesen. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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