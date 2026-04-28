Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung an Seniorin

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (27.04.2026) wurde eine Seniorin in Erfurt schwer verletzt. Gegen 15:45 Uhr saß die 91-Jährige an der Bushaltestelle Eislebener Straße in der Friedrich-Engels-Straße auf einer Bank. Nach ersten Erkenntnissen nahmen neben ihr zwei bislang unbekannte Jungen Platz. Kurz darauf stießen sie die Frau ohne ersichtlichen Grund von der Bank. Die Seniorin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen bislang nicht festgestellt werden. Sie sollen etwa sieben bis zehn Jahre alt gewesen sein. Einer der Jungen hatte blonde Haare, der andere dunkle Haare. Sie könnten gegen 15:50 Uhr mit einem Bus der Linie 9 in Richtung Daberstedt gefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0103728 entgegen. (DS)

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