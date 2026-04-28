Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Einbruch in Büro gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Büro in der Erfurter Brühlervorstadt ein. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Büroschränke sowie eine darin befindliche Geldkassette auf. Daraus entwendeten die Täter knapp 350 Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 450 Euro geschätzt. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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