Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann greift Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes an

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (24.04.2026) kam es auf dem Erfurter Anger zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Gegen 14:20 Uhr saß ein 50-Jähriger auf einer Bank und trank verbotenerweise Alkohol. Als ihn die beiden Mitarbeiter darauf ansprachen und auf das bestehende Verbot hinwiesen, stand der Mann auf und ging bedrohlich auf sie zu. Die Mitarbeiter brachten den 50-Jährigen daraufhin zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Dabei schlug er mehrfach in Richtung der beiden Mitarbeiter, ohne sie zu verletzen. Zudem beleidigte er sie während der gesamten Amtshandlung fortlaufend. Hinzugerufene Polizisten unterstützten vor Ort und erteilten dem Störer im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Gegen den polizeibekannten 50-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung, eingeleitet. (DS)

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