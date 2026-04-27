Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei versuchten Einbrüchen in Firmen in der Krämpfervorstadt

Erfurt (ots)

Gleich drei Firmen in der Erfurter Krämpfervorstadt gerieten im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag in den Fokus von Einbrechern. In der Thälmannstraße hatten es die Täter auf zwei Objekte abgesehen. In einem Fall hebelten sie mehrfach an einem Fenster und schlugen dieses schließlich ein. Anschließend gelangten sie in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. In einem weiteren Fall hebelten die Unbekannten ebenfalls in der Thälmannstraße ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Geschäft. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke. Zudem versuchten sie, eine Tür im Objekt aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Auch hier ist derzeit noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. In der angrenzenden Leipziger Straße drangen Einbrecher ebenfalls mit Gewalt über ein Fenster in eine Firma ein. Dort durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Unterlagen, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren und nahm in allen drei Fällen die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe kann von einem Zusammenhang der Taten ausgegangen werden. (DS)

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