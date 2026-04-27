Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Erfurt (ots)

Gleich drei betrunkene Verkehrsteilnehmer stellte die Polizei am Wochenende in Erfurt fest. In der Nacht zu Samstag (25.04.2026) kontrollierten Polizisten gegen 00:20 Uhr am Willy-Brandt-Platz einen 18-jährigen Fahrradfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,9 Promille. Etwa eine halbe Stunde später stoppte eine Streife in der Weimarischen Straße einen 65-jährigen Renault-Fahrer. Der Mann stand mit knapp 1,5 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Zudem stellte sich bei der Verkehrskontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In der Nacht zu Sonntag (26.04.2026) fiel Polizisten gegen 03:00 Uhr in der Stauffenbergallee ein weiterer betrunkener Fahrradfahrer auf. Bei dem 36-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille an. Alle drei Männer mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen den 65-jährigen Autofahrer wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. (DS)

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