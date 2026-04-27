Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindergarten im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Auf einen Kindergarten im Erfurter Stadtteil Johannesplatz hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende abgesehen. Die Einbrecher schlugen zunächst mit einem Stein ein Fenster ein und verursachten dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Anschließend gelangten sie durch das Fenster in die Räumlichkeiten. Im Inneren öffneten die Täter mit Gewalt mehrere Personalspinde und durchwühlten diese. Dabei beschädigten sie vier Spinde und verursachten etwa 200 Euro Sachschaden. Ob aus den Spinden etwas entwendet wurde, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zudem nahmen die Täter aus einem Raum eine Geldkassette an sich, öffneten diese und stahlen daraus Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

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