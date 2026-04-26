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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Friseursalon

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Brühlervorstadt ein. In den Räumlichkeiten des Friseursalons öffneten die Täter gewaltsam eine Kasse, sowie einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Zwar konnten diese von den ersten eintreffenden Beamten beim Verlassen des Tatorts noch gesehen werden, jedoch entkamen sie schlussendlich unerkannt. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Einbrecher.

Bereits am vorangegangenen Wochenende kam es in unmittelbarer räumlicher Nähe zu einem Einbruch in ein Büro, weswegen ein Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausgeschlossen werden kann. (JP)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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