Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern (23.04.2026) führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda durch. Innerhalb von knapp fünfeinhalb Stunden passierten etwa 520 Fahrzeuge die Messstelle auf der Bundesstraße 85 zwischen der Landstraße 1058 und der Ortslage Olbersleben. Dabei überschritten 53 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für Autos bzw. 60 km/h für Lastkraftwagen. Mit einem Fahrverbot müssen zwei Fahrzeugführer rechnen. Trauriger Spitzenreiter war ein Skoda-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Main-Spessart-Kreis. Der Autofahrer wurde mit 168 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot. (DS)

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