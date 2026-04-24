Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagabend (23.04.2026) wurde eine 16-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. Die Jugendliche fuhr kurz nach 22:00 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Bundesstraße 86 von Kannawurf in Richtung Kindelbrück. Auf Höhe der Biogasanlage wurde sie nach bisherigen Erkenntnissen von einem schwarzen Auto überholt. Der unbekannte Fahrer scherte anschließend offenbar zu früh wieder ein. Die 16-Jährige musste deshalb ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde später aus dem Krankenhaus bei der Polizei gemeldet. Eine Prüfung der Unfallstelle ergab zunächst keine Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell